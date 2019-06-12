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Ящишин: На зібранні клубів УПЛ була гостра дискусія щодо телепулу – хтось "зливав" інформацію журналістам

19:36 463 Читать на русском
Ящишин: На зібранні клубів УПЛ була гостра дискусія щодо телепулу – хтось "зливав" інформацію журналістам
Президент УПЛ Томас Грімм / Фото УПЛ

Директор Карпат Ростислав Ящишин прокоментував ситуацію щодо впровадження єдиного телепулу в чемпіонаті України після засідання клубів УПЛ.

"Була дуже гостра дискусія. Наскільки я зрозумів, хтось із учасників дискусії постійно зливав інформацію журналістам. Як на мене, це неадекватно. Фактично, була стенограма обговорення. Я б хотів просто подивитися в очі цій людині.

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Було б весело записати все, що там відбувається на камеру і показати, але я не стану публічно говорити про те, які слова там звучали.

Карпати не за ТК Футбол, Карпати за те, щоб заробляти гроші. У минулому році ми й не заробили, і не витратили. На ZIK ми перекривали витрати на трансляцію рекламою, ми не пропадемо. ТК Футбол – єдиний, хто запропонував певні умови, але поки вони не влаштовують Карпати, хотілося б побачити більшу суму.

Хотілося б побачити єдиний пул, який би помирив усіх учасників, але я особисто розумію, що це нереально. Тут дві філософії. Тут хоч трісни, але нічого не буде. Якби Грімм (президент УПЛ, – прим.) глибше вник в ситуацію в українському футболі, то він би це зрозумів", – цитує Ящишина Tribuna.

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Теги
Карпати Карпати УПЛ Томас Грімм Ростислав Ящишин
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