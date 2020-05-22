Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин не впевнений, що клуб зможе виконувати всі приписи медичного протоколу.

"Звичайно, вимоги потрібні, аби протистояти поширенню вірусу, але як їх дотримуватися на практиці – не розумію.

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Гнати, наприклад, зі Львова до Маріуполя, а це понад тисячу кілометрів в одну сторону, три автобуси і там знімати готель? Клубний бюджет такого не витримає. На домашній матч ми готові забезпечити три автобуси, а на виїзний – це вже проблематично", – сказав Ящишин у коментарі виданню "Експрес".

Нагадаємо, українська Прем'єр-ліга сподівається провести перші матчі після карантину вже 30 травня. Карпати після 24 турів посідають останню сходинку турнірної таблиці, набравши 14 очок.

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