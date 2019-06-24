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Ящишин – про екс-тренера Карпат Фабрі: Він не міг мотивувати гравців, і добивав їх своїми істеричними випадами

17:33 36 Читать на русском
Ящишин – про екс-тренера Карпат Фабрі: Він не міг мотивувати гравців, і добивав їх своїми істеричними випадами
Фабрі Гонсалес / фото: ФК Карпати

Директор Карпат Ростислав Ящишин розповів про внутрішній стан команди під керівництвом іспанського фахівця Фабрі.

"Виявилося, що Фабрі не те, що не може завести команду, а своїми істеричними випадами її добиває. Коли він падав на коліна чи сварився на молодого Буська, чи демонстрував депресивні елементи просто в роздягальні.

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Таких моментів було багато, вони погано впливали на команду. З іншого боку, не факт, що його звільнення одразу дало б позитив.

Ми провели бесіди з кожним гравцем окремо. Дехто казав, що справи нормально, а дехто – погано. Деякі взагалі казали: "Тут все погано. Ні гри нема, ні результатів, ні команди, є проблема з тренером". Не було взаєморозуміння між легіонерами та українцями. Виявилося, що з новим тренером команда жодного разу ніде не збиралася", – розповів Ящишин в інтерв'ю Tribuna.

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Фабрісіано Гонсалес Фабрісіано Гонсалес Ростислав Ящишин Карпати Карпати
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