Олександр Ярославський пірнув в ополонку на Водохреща, яке відзначають сьогодні, 19 січня. Компанію бізнесмену склала його дружина Марина, яка теж не знехтувала можливістю залізти у крижану воду.

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Подружжя не злякав навіть солідний мороз – цієї ночі на більшості території України температура повітря опустилася до мінус 20. Але хіба це завадить, коли перебуваєш у хорошій формі?

Нагадаємо, Ярославський та його обраниця одружилися у 2018-му, але перед тим вже 12 років жили разом та виховують трьох дітей. Різниця між подружжям складає 29 років.

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