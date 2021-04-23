"Для мене і для харків’ян цей проект безцінний. Грішми оцінити його неможливо! Це проект душевний.

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Для всіх харків’ян, для мене, моїх друзів та родини. Тому зараз я не рахую бюджет. Він буде таким, щоб ми могли грати у Лізі чемпіонів", – сказав Ярославський в інтерв'ю Фактам ICTV.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Заяву про відродження харківського клубу мільйонер зробив наприкінці лютого.

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