Екс-президент харківського клубу Олександр Ярославський, який готується до повернення в український футбол, відреагував на бажання Тайсона завершити кар'єру в оновленому Металісті.

"Тайсон – це окраса всього українського футболу. Всі казали, що Тайсон ніби їде по полю на моторолері. Таких гравців в українському футболі одиниці. Він достойно відіграв, заробив багато трофеїв та повернувся на батьківщину.

Тайсон хоче завершити кар'єру в Україні, але це буде не Шахтар

Щодо можливості Тайсона повернутися в оновлений Металіст – це залежатиме від того, як розвиватимуться події. Якщо Тайсон приїде і буде бігати з такою ж швидкістю, як зараз, то чому б і ні? Його в Харкові люблять, чекають та з радістю приймуть!" – сказав Ярославський в інтерв'ю Факти ICTV.

Нагадаємо, першим українським клубом у кар'єрі Тайсона став харківський Металіст, куди він перейшов влітку 2010 року із бразильського Інтернасьйонала за 6,3 млн євро. Загалом Тайсон зіграв за Металіст 83 матчі, у яких забив 20 голів та віддав 26 асистів.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський