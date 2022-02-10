"Я спав удома і вранці тільки дізнався про це. На місці ДТП були знайдені номери, які належать автомобілю з мого кортежу? Не стежу за своїми номерами.

Кортеж Ярославського потрапив у смертельну ДТП під Харковом, – Українська правда

Як можу прокоментувати, чи це був мій кортеж на цій трасі? Ніяк. Де був кортеж, поки я спав? Запитайте у кортежу. Як можу пояснити появу такої інформації у ЗМІ? Послухайте, я ж не Нострадамус, звідки я знаю", – відповів Ярославський у коментарі виданню Об'єктив.

Нагадаємо, вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове сталась смертельна ДТП, на місці якої знайшли автомобільні номерні знаки з кортежу Олександра Ярославського. Такі номери має передня машина кортежу.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський