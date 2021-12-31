Колишній президент харківського клубу Олександр Ярославський на власному прикладі показав, як треба піклуватися про своє здоров'я.

"Дорогі друзі! Вітаю всіх із прийдешнім Новим роком і бажаю всім міцного здоров'я", – сказав Ярославський у відеоролику, який опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Привітання екс-президент Металіста виголошував з оголеним торсом, демонструючи таким чином свої біцепси і відмінну фізичну форму – на початку місяця він відсвяткував 61-й день народження. Відео Ярославського, яке стало вірусним, одразу засипали сотнями лайків, а в коментарях фанати попросили подарувати Харкову свято і створити новий Металіст.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки. За цей період харків'яни 6 разів вигравали бронзові медалі чемпіонату, а в сезоні 2011/12 дійшли до 1/4 фіналу Ліги Європи.

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