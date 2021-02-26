"Ця тема буде довготривалою. Це не робиться швидко, щоб взяти і повернути той Металіст. Це не диво. Ярославський не сказав, що візьме один з існуючих клубів. Він не сказав, що повертається в футбол, він заявив, що хоче відродити той самий Металіст. В першу чергу йдеться про те, щоб викупити і повернути у власність інтелектуальні права – емблема, кольори, шрифт.

Ярославський: Металіст гратиме у Лізі чемпіонів – у нас достатньо фінансування

Я спілкувався зі Стороженком і Красніковим. І перший, і другий знайшли можливість фінансування Металіста 1925 і Метала. Красніков підтвердив, що на сьогоднішній день Метал він повністю фінансує сам. Ярославський не дає грошей на розвиток цих клубів.

Чому Ярославський так довго мовчав? Між ним і Сергієм Курченком, якому він продав клуб, було підписано угоду, згідно з якою Олександр Ярославський не має права займатися футбольною діяльністю до 2023 року включно.

Ярославський продав Металіст за 130 млн доларів. Повертаючи емблему, він зовсім не забирає її у Курченка. Вся інтелектуальна власність давно відсуджена Україною у Курченка і перебуває у державній власності. Головне питання – як вибудувати відносини з державними органами, щоб отримати емблему назад? Цілком ймовірно, буде якась ціна, яку потрібно буде заплатити за емблему. Є чутки, що Ярославський розвиватиме Металіст на базі Металу", – сказав Денисов у своїй авторській програмі Денисов Time.

Нагадаємо, Ярославський був президентом Металіста до 2012-го року, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Наразі на українській футбольній карті Харків представлений двома командами – ФК Метал у Другій лізі та Металіст 1925 у Першій.

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