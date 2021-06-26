"Як я і обіцяв, ми повернули Металіст, відновлюємо інфраструктуру, проводимо гідні трансфери. Ми з'їли Другу лігу, впораємося і з Першою, а потім вже перейдемо до десерту – УПЛ.

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Процес відновлення інфраструктури Металіста йде повним ходом. Фахівці працюють з нашою Spidercam (камера-павук, – Футбол 24), до початку чемпіонату вона буде готова. Ремонтуємо північну трибуну, західна трибуна в жахливому стані.

Працюють люди на 14 ігрових полях дитячої футбольної академії, там вже в листопаді будуть займатися діти. Все, що можна було знести з минулого життя, ми знесли, зараз все робимо нове і сучасне. Все зробимо ідеально.

В даний момент йде нове структурування власності Металіста і належне оформлення документів. Ми всі знаємо ситуацію зі спецконфіскацією, коли нічого не було оформлено, як належить. Але процес завершиться, впевнений, що скоро Металіста буде тренуватися на своїй базі", – цитує Ярославського офіційний сайт Металіста.

Нагадаємо, Метал, який став абсолютним переможцем Другої ліги, в сезоні 2021/22 виступатиме у Першій лізі під назвою Металіст.

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