Жертву ДТП за участю кортежу Олександра Ярославського переїхали двічі – і перша, і друга машини, повідомляє Українська правда.

Поліція викликатиме Ярославського на допит як можливого учасника ДТП

За інформацією видання, джерело з правоохоронних органів повідомило, що відеокамери на трасі "Київ-Харків-Довжанський" зафіксували проїзд двох автомобілів "Mercedes Benz 63 AMG" із подібними номерами – АХ0018ХО та АХ0018МС – до та після ДТП.

Також зазначається, що Ярославський був на місці події. Натомість чоловік, який вранці здався поліції, під час скоєння ДТП перебував у іншому місці.

Нагадаємо, поліція за фактом ДТП відкрила кримінальне провадження за двома статтями ККУ – ч. 2 ст. 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху") та за ч. 3 ст. 135 ("Залишення в небезпеці", оскільки ніхто з учасників пригоди не намагався надати допомогу жертві).

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський