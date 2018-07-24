Ярошенко: У Фінляндії всі трохи шоковані від збірної України U-19

Український півзахисник фінського КПВ Костянтин Ярошенко поділився враженнями від виступу нашої юнацької збірної на Євро-2018 U-19, яке проходить у Фінляндії.

"Безумовно, тут всі трохи в шоці від збірної України U-19. Ніхто не очікував, що синьо-жовті виграють у Франції.

Спочатку у фаворитах квартету були ті ж французи і англійці, проте збірна України вийшла з групи з першого місця. Більш того, команда вже завоювала право брати участь у фінальній частині чемпіонату світу.

Про цей колектив у Фінляндії зараз багато говорять. Мої партнери по КПВ були в захваті від гри підопічних Олександра Петракова.

Сподобалось те, що по ходу матчів у збірної України не було провальних відрізків. Команда діяла стабільно. Тренерська установка, на мій погляд, виконувалася повністю.

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Видно, що грає згуртований колектив. Є індивідуально сильні футболісти, завдяки яким у команди видно почерк.

Зараз головне, що по ходу турніру хлопці відчули впевненість у своїх силах. І якщо вони з таким же настроєм вийдуть на наступну гру, то можливостей пробитися до фіналу у збірної України тільки додасться.

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Збірна Португалії грає в типовий футбол, властивий командам з цієї країни, комбінаційний, технічний. Атака у португальців весела. При цьому ця збірна два роки тому стала чемпіоном Європи серед 17-річних", – цитує Ярошенка Команда1.

Нагадаємо, юнацька збірна України вийшла у півфінал Євро-2018 (U-19), де зіграє проти однолітків з Португалії.