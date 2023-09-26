"Підтримую зв’язок з Зінченком і Миколенком. Ми завжди на зв’язку. Можемо іноді списатись, вони дадуть якусь пораду.

Ярмолюк міг стати гравцем Динамо або Шахтаря – хавбек зізнався, чому перебрався до Англії

Яку пораду дав Зінченко? Вчити англійську мову. Ми з ним зустрілись на базі Арсенала. Тренери Брентфорда сказали йому, що я нічого не знаю, і він мені напихав, але потім я виправився, і зараз вже все добре. Зінченко – гарний приклад для мене. Потрібно просто терпіння і працювати, працювати, працювати", – поділився Ярмолюк в інтерв'ю Tribuna.

Додамо, що Єгор став гравцем Брентфорда у липні 2022 року. У поточному сезоні хавбек зіграв у 1 поєдинку, не відзначившись результативними діями.

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