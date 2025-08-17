У рамках недільної програми 1-го туру АПЛ 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2025/26, 1-й тур

Челсі – Крістал Пелас – 0:0

Ноттінгем – Брентфорд – 3:1

Голи: Вуд, 5, 45+2, Ндоє, 42 – Ігор Тьягу, 78 (пен)

Тоттенхем знищив Бернлі завдяки шедевральному шоу Рішарлісона, Сандерленд без українців сенсаційно розбив Вест Хем

Брентфорд у першому офіційному матчі після відходу Томаса Франка зазнав нищівної поразки у Ноттінгемі. "Бджоли" пропустили вже на 5-й хвилині внаслідок подачі з кутового, за яку зачепився Вуд. Другим дотиком Кріс поцілив у дальню дев'ятку. На 42-й Ндоє поцілив туди ж, замикаючи навіс Гіббса-Вайта у карколомному стрибку. 2:0.

У компенсований перед перервою час Вуд оформив дубль і розгром, отримавши розрізний пас від Елліота. Новозеландець легко переграв Келлехера. 3:0!

Up and running. — Nottingham Forest (@NFFC) August 17, 2025

Брентфод же розмочив рахунок з пенальті на 78-й хвилині, але на більше гостей не вистачило – хоча матч міг піти інакше, забий Ярмолюк на 24-й хвилині. Єгор видряпав м'яч у центрі, обігрався з партнером і вгатив з лінії півкола у лівий нижній. Селс парирував.

Українець провів у основі перший матч, що тішить. Кіт Ендрюс теж йому довіряє. Оцінка Ярмолюка на статистичних порталах виявилась низькою, а третій гол почався не без його участі – Мурільйо віддав жахливий пас на екс-дніпровця. М'яч просто пролетів повз нього на Елліота.

Загальна статистика Ярмолюка дійсно не вразила. Наш земляк провів 33 дотики та віддав 23 точних паси з 30-ти – зокрема 3 точних з 6-ти на чужій третині. Головний провал стався у дальніх передачах (1 точна з 5-ти) та в єдиноборствах (6 із 7 програних, фіаско у всіх 5-ти наземних дуелях).

У паралельній зустрічі Челсі приймав Крістал Пелас. На Стемфорд Брідж завітали Азар і Ромаріо, які вже на 13-й хвилині побачили гол у ворота "синіх". Езе забив шикарним пострілом зі стандарту, однак VAR не дав рахунку змінитись. На відеоповторі помітили Гехі, який знаходився менш ніж у метрі від стінки.

Загалом поєдинок виявився рівним і доволі ефектним, однак скасований гол Езе так і залишився єдиним у цій зустрічі. Клубний чемпіон світу й тріумфатор Ліги конференцій почав чемпіонат з нульової нічиєї.

