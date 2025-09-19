Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк є одним із лідерів АПЛ за кількістю перехоплень м'яча.

У сезоні 2025/26 Єгор Ярмолюк демонструє чудову гру в АПЛ. 21-річний українець став одним із лідерів чемпіонату Англії за показником перехоплень, повідомляє Data MB.

Ярмолюк може опинитися в Манчестер Юнайтед – джерело озвучило суму, за яку відпустять зірку збірної України

Ярмолюк потрапив у елітну компанію з Мойзесом Кайседо (Челсі), Гранітом Джакою (Сандерленд), Тайлером Адамсом (Борнмут) та Елліотом Андерсоном (Ноттінгем Форест).

Українець виконав 22 перехоплення на старті АПЛ, поступаючись у кількості лише еквадорському лідеру Челсі, за якого "пенсіонери" свого часу віддали Брайтону близько 100 млн фунтів стерлінгів. Кайседо за 4 матчі виконав 23 перехоплення.

Додамо, що Єгор Ярмолюк в нинішньому сезоні грає під керівництвом нового тренера. Томаса Франка, який перейшов у Тоттенхем, замінив Кіт Ендрюс. Після чотирьох турів "бджоли" йдуть на 12-му місці в турнірній таблиці АПЛ.

Ярмолюк вивів Брентфорд до 1/8 фіналу Кубка ліги – туди ж пробився скромний кат Манчестер Юнайтед