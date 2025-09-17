Кубок англійської ліги, 3-й раунд

Шеффілд Венсдей – Грімсбі – 0:1

Гол: Кабіа, 49

Крістал Пелас – Міллуол – 1:1 (4:2 – по пенальті)

Голи: Річардс, 72 – Леонард, 90+1

Брентфорд – Астон Вілла – 1:1 (4:2 – по пенальті)

Голи: Хікі, 57 – Елліотт, 43

Кат Манчестер Юнайтед, Грімсбі, вибив з розіграшу Кубка ліги ще й Шеффілд Уенсдей, який зазнає фінансових труднощів. Цього разу воротар команди Крісті Пім має бути задоволений проходом до наступного раунду. На попередній стадії його почуття були змішаними через те, що він сам є вболівальником Манчестер Юнайтед.

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк допоміг Брентфорду пробитися до наступної стадії турніру. Він став одним з чотирьох гравців "бджіл", які не побоялися виконати пенальті в післяматчевій серії проти Астон Вілли. Ярмолюк підійшов до позначки третім і був точним. Крім нього з 11-метрової позначки забили Карвалью, Нелсон і Дамсгор.

