Брентфорд офіційно презентував нову виїзну форму на сезон 2025/26, створену у співпраці з технічним партнером Joma. Унікальний дизайн комплекту вшановує історичний символ клубу – бджолу, яка асоціюється з Брентфордом ще з початку ХХ століття.

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Футболка виконана в коричневому кольорі з вишуканими золотими вставками, включаючи комір та рукави, а також декоративний візерунок із крил бджоли. Це перший комплект, на якому використано єдиний клубний логотип.

Особливу увагу привертає те, що серед головних учасників промо-кампанії – півзахисник Єгор Ярмолюк. Українець, який поступово закріпився у першій команді Брентфорда, входить до пулу провідних гравців клубу, що беруть участь у маркетингових подіях.

Як і домашня форма, нова виїзна футболка доступна у двох версіях – автентичній, яку носять гравці під час матчів, та репліці. Репліки виготовлені зі 100% переробленого поліестеру, що відповідає екологічній політиці клубу.

Форма першої чоловічої команди має на грудях логотип Hollywoodbets, а на рукаві – Cazoo. У жіночої команди, Brentford B та академії головним спонсором виступить Cazoo, а на рукаві – PensionBee.

Презентацію форми Брентфорд супроводив креативним відео у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, що Єгор Ярмолюк в складі Брентфорда в сезоні 2024/2025 провів 31 матч. Контракт гравця з командою чинний до 2031 року з опцією пролонгації на 1 рік.

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