У рамках недільної програми 31-го туру АПЛ 2024/25 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2024/25, 31-й тур

Брентфорд – Челсі – 0:0

Фулхем – Ліверпуль – 3:2

Голи: Сессеньйон, 23, Івобі, 32, Муніс, 37 – Макаллістер, 14, Діас, 72

Тоттенхем – Саутгемптон – 3:1

Голи: Джонсон, 13, 42, Тель, 90+6 (пен) – Фернандеш, 90

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Ярмолюк потрапив у стартовий склад Брентфорда на домашній матч проти Челсі. Єгор продемонстрував чергову симпатичну гру – в його активі 22 точних передачі з 28, причому 4 лонгболи з 5-ти досягли адресата. 5 пасів було відправлено на фінальну третину. Крім того, українець виграв 2 єдиноборства з 4-х, мав 1 відбирання й 1 повернення втраченого м'яча.

Яскравих моментів за участі екс-дніпрянина не було, однак наш земляк всадив Адарабіойо на жовту картку (Єгор обіграв захисника отримав по ногах). Зрештою, Ярмолюка на 66-й хвилині замінив Янельт. Рахунок після відходу Єгора не змінився, як і зміст гри.

Статистика обох команд виглядала рівно, однак небезпечних моментів було явно більше у Брентфорда. Особливо потужним виявився відрізок на 80-82 хвилинах, коли "бджоли" тричі пробивали з близької відстані – найбільш ефектною була контратака за участі Вісса й Мбемо. Санчес відпрацював надійно, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Лондонці не могли відірватись від Манчестер Сіті. Вже за кілька годин "містяни" можуть обійти "синіх", закріпившись у топ-4. Зате у Саутгемптона проблем вже немає – "святі" поступилися Тоттенхему й офіційно вилетіли в Чемпіоншип. У історії АПЛ жодна команда не вилітала вже після 31-го туру.

Фулхем же створив сенсацію, перегравши в рідних стінах Ліверпуль. І як перегравши! У першому таймі "котеджери" вели за ударами з рахунком 9:2, а за рахунком на табло – 3:1! І це при тому, що саме мерсисайдці відкрили рахунок на 14-й хвилині.

Господарям вдалося ошелешити фактичного чемпіона, забивши тричі протягом 14 хвилин. Щоправда, у другому таймі Ліверпуль повернув контроль над грою, завдавши 12 пострілів проти 3-х у Фулхема – от тільки великої кількості моментів гості не створили. Діас на 72-й хвилині відіграв один гол, але на більше "червоних" не вистачило.

На турнірну ситуацію цей результат не вплинув. Ліверпуль зберігає 11-очковий відрив від Арсенала. Втім, про взяття чемпіонства ще до травня з великою ймовірністю доведеться забути.

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