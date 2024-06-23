Брентфорд проявляє інтерес одразу до трьох гравців Руха, повідомляє Sport.ua.

Півзахисник збірної України зацікавив одразу два англійських клуби

За інформацією джерела, на радарах представника АПЛ перебувають захисник Богдан Слюбик, півзахисник Євген Пастух та голкіпер Дмитро Ледвій. Скаути англійського клубу вже приїжджали в Україну для перегляду матчів львівської команди.

Ппісля трансферу Єгора Ярмолюка Брентфорд активно слідкує за молодими українськими талантами – раніше була інформація про зацікавлення "бджіл" півзахисником Металіста Геннадієм Синчуком.

Зазначається, що головна проблема потенційних трансферів – висока ціна на футболістів та конкуренція з боку інших клубів. Зокрема, головним претендентом на Слюбика є Бенфіка, а Пастух входить у сферу інтересів італійських клубів.

До слова, Transfermarkt оцінює Ледвія у 700 тисяч євро, Слюбика в 1 мільйон, а Пастуха у 600 тисяч євро, однак львівський клуб править за своїх гравців значно більше.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Рух фінішував на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ і зупинився за крок від дебюту в єврокубках (програвши у вирішальному матчі другому складу Динамо).

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