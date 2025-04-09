Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі Брентфорда на гру з Челсі, видавши крутий перфоманс проти статусного суперника. Так, українець запам'ятався активною грою у відборах, а також точністю передач – як коротких, так і довгих. В активі Єгора – 22 точних паси з 27-ми, зокрема 6 з 8-ми вдалих довгих передач.

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Борнмут також розійшовся нічиєю з лондонським колективом – Вест Хемом. Попри два пропущених голи "вишнями", Забарний міг стати героєм, але його удар влучив у поперечку. В підсумку, команди розійшлись нічиєю 2:2, за Борнмут двічі забив Еванілсон. Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".