Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк може здобути індивідуальну нагороду в клубі за свої виступи у вересні.
Брентфорд офіційно оголосив кандидатів на звання найкращого гравця команди у вересні. У шорт-лист претендентів потрапив і Єгор Ярмолюк.
Конкуренти українця в боротьбі за нагороду : захисник Майкл Кайоде, нападник Ігор Тіаго, а також переможець АПЛ та ЛЧ Джордан Хендерсон.
Поки що саме Ярмолюк та колишній капітан Ліверпуля лідирують в опитуванні в соцмережі X. Але ситуація може швидко змінюватися.
