Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк може здобути індивідуальну нагороду в клубі за свої виступи у вересні.

Брентфорд офіційно оголосив кандидатів на звання найкращого гравця команди у вересні. У шорт-лист претендентів потрапив і Єгор Ярмолюк.

Конкуренти українця в боротьбі за нагороду : захисник Майкл Кайоде, нападник Ігор Тіаго, а також переможець АПЛ та ЛЧ Джордан Хендерсон.

Поки що саме Ярмолюк та колишній капітан Ліверпуля лідирують в опитуванні в соцмережі X. Але ситуація може швидко змінюватися.

September's stars



Who gets your vote as our @Aosom_UK Player of the Month ️ — Brentford FC (@BrentfordFC) October 1, 2025

