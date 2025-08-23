У рамках суботньої програми 2-го туру АПЛ 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2025/26, 2-й тур

Брентфорд – Астон Вілла – 1:0

Гол: Уаттара, 13

Борнмут – Вулверхемптон – 1:0

Гол: Таверньє, 4

Вилучення: Тоті Гомес, 49 (Вулверхемптон)

Бернлі – Сандерленд – 2:0

Голи: Каллен, 48, Ентоні, 88

Таловєров дебютував за Сток Сіті у матчі з вилученням – українець вийшов у старті та отримав картку

Ярмолюк у другому матчі поспіль вийшов у основі Брентфорда, зігравши 79 хвилин проти Астон Вілли. Українець закрив позицію опорника й ефективно підчищав помилки партнерів – у його активі 4 успішних відбирання (з 4-х спроб), 2 перехоплення, 4 виноси та 5 переможних єдиноборств (із 7 спроб). Виміряти грамотність позиційних рішень цифрами не вдасться, однак Єгор був дуже переконливим.

Карта оборонних дій Ярмолюка

На атаку екс-дніпровець працював менше, завдавши лишень одного удару. У більшості моментів "бджіл" наш земляк участі не брав, але декілька разів він правильно відкривався. Загалом, при роботі на м'ячі Ярмолюк виконав 31 дотик, 10 пасів (усі точні) і 1 навіс (точний). Також був один удар з-за меж штрафного (неточний).

На жаль, долучитись до забитих голів Єгору не вдалося. Їх було два, і обидва забив Брентфорд. Рахунок було відкрито вже на 13-й хвилині після виносу голкіпера й скидки на хід Уаттара – Данго протягнув м'яч на метрів 40-45, набравши феноменальну швидкість і завершивши потужним ударом з меж штрафного.

Перед перервою Дамсгор забив ще один гол, підхопивши відскок при кутовому й завдавши потужного пострілу, але взяття воріт не зарахували. Астон Віллу врятував фол проти голкіпера. В цілому, бірмінгемці розчарували, хоч і провели 42 дотики в штрафному й 16 ударів на 1,16 xG. Брентфорд виглядав гостріше й цікавіше, заслуживши на мінімальну перемогу.

У паралельній зустрічі Борнмут переграв Вулверхемптон. Рахунок було відкрито ще на 4-й хвилині зусиллями Таверньє, якому вдалося відкритись на лівому краю штрафного під пас Семеньйо та пробити низом. М'яч рикошетом від Агбаду полетів у протихід Са, влучив у поперечку й від неї залетів у ворота. 1:0.

️ TAVENIER WITH AN EARLY GOAL!!!!! 1-0!!! pic.twitter.com/4UpGpkyv1g — VAR Center (@CenterVAR) August 23, 2025

Підопічні Андоні Іраоли домінували, дозволивши гостям всього 6 ударів на 0,4 xG. Перевага "вишень" не здивувала, враховуючи гру в більшості після 49-ї хвилини – вилучення отримав Тоті Гомес. Тим не менш, гол Таврньє залишився єдиним у зустрічі, хоча у компенсований час Семеньйо міг додати до асисту й забитий м'яч. Замикаючи крос з правого флангу, він з метру поцілив у поперечку.

Бернлі ж тріумфував у битві новачків АПЛ, здолавши Сандерленд на рідному Тьорф Роуд. Героєм "бордових" став Джош Каллен, який відкрив рахунок на 48-й хвилині – він завершив комбінацію, завдавши обвідного удару з меж карного майданчика. На 88-й же хвилині Джош запустив у прорив Ентоні, а той обійшов у голкіпера й пробив у майже порожні ворота. 2:0!

️ JADON ANTHONY WITH THE GOAL FOR BURNLEY!! pic.twitter.com/PWw0mEHZtZ — VAR Center (@CenterVAR) August 23, 2025

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Бернлі виграв вперше після повернення у еліту. Тепер у двох новачків рівна кількість очок – обидва набрали по три.

Манчестер Сіті програв Тоттенхему в першій домашці сезону – "шпори" знову встановили рекорди на Етіхаді