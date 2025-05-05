Забарний долучився до сенсаційної перемоги Борнмута над Арсеналом (2:1) – "вишні" ще й відігрались впродовж матчу. Один із голів забив напарник Іллі по центру оборони, Дін Хьойсен. Якби він не замкнув вкидання з аута, цілком можливо, що автором гола став би Забарний, який був поруч із ним.

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У матчі зіграв і Олександр Зінченко, який вийшов на поле на останніх хвилинах. Захисника Арсенала знову починають відправляти з Лондона – дортмундська Борусія знову активізувалась після невдалих спроб минулої зими. Евертон Миколенка примудрився втратити перемогу над Іпсвічем, ведучи в рахунку 2:0. А Єгор Ярмолюк вийшов з перших хвилин на гру проти Манчестер Юнайтед, яка завершилась епічними 4:3 на користь Брентфорда. Детальніше про всі ці події та трансферні чутки щодо українців у АПЛ дивіться в новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".