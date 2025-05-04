У рамках недільної програми 35-го туру АПЛ 2024/25 було проведено декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2024/25, 35-й тур

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3

Голи: Шоу, 27 (автогол), Шаде, 33, 70, Вісса, 74 – Маунт, 14, Гарначо, 82, Діалло, 90+5

Брайтон – Ньюкасл – 1:1

Голи: Мінте, 28 – Ісак, 89

Вест Хем – Тоттенхем – 1:1

Голи: Боуен, 28 – Одобер, 14

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Брентфорд здобув феєричну перемогу над напіврезервом Манчестер Юнайтед, хоча пропустив вже на 14-й хвилині після прострілу із замиканням Маунта. У відповідь "бджоли" відвантажили чотири голи, один із яких провели самі "дияволи" – м'яч рикошетом від Шоу пішов у протихід Баїндиру.

Шаде оформив дубль і міг навіть зробити хет-трик, якби влучив у ворота після фантастичного кросу від Ярмолюка. Єгор провів класний матч: за 68 хвилин віддав 35 точних пасів з 40, і зокрема видав три точних довгих передачі з чотирьох. Українець двічі відбирав м'яч при спробах обіграти себе, заблокував удар Діалло й виграв два єдиноборства з трьох.

Гарначо зумів зробити рахунок більше приємним, класно пробивши з дистанції у дальню дев'ятку. Діалло ж у компенсований час скоротив відставання гостей до мінімуму, але на більше їх не вистачило. 4:3! МЮ залишився на 15-й позиції в турнірній таблиці.

"Червоні дияволи" могли впасти на шістнадцяту, якби у матчі Вест Хем – Тоттенхем визначився переможець. Втім, командам забракло мотивації. "Молотобійці" вже зберегли прописку в АПЛ, а "шпори" приберегли частину лідерів під півфінал Ліги Європи. У підсумку, лондонці забили по голу й на цьому розійшлися, залишившись за спиною Манчестер Юнайтед.

Ньюкасл же розписав нічию у "пташиному дербі" з Брайтоном (1:1). Цей рахунок нікого не влаштував. "Сороки" йдуть четвертими, але одразу три переслідувачі відстають всього на три очки – тайн-вірці ризикують втратити позицію у зоні ЛЧ. "Чайки" ж не змогли обійти Брентфорд і Борнмут, відставши від зони єврокубків на вісім залікових балів.

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