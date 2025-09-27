Брентфорд здорово розпочав зустріч, відкривши рахунок вже на 8-й хвилині внаслідок закидання Хендерсона з глибини за спину Магвайру. Тьяго уникнув офсайду, вибіг віч-на-віч з Баїндиром і вгатив у ближню дев'ятку – 1:0!

На 17-й хвилині господарі мали забивати вдруге. Ван ден Берг замикав подачу з кутового, спрямувавши м'яч під поперечку, однак Баїндир врятував МЮ. Гості не змогли винести м'яч – Ярмолюк опинився на підбиранні й зберіг його для партнерів, що призвело до нової хвилі атаки. У її завершенні Коллінз замикав навіс з правого флангу, пробиваючи головою з кількох метрів, але Баїндир знову був на висоті.

На 20-й же хвилині Ігор оформив дубль, подвоївши перевагу "бджіл". Приємно визнавати, що одну з головних ролей у цьому голі відіграв Ярмолюк, який виконав довгу передачу на хід Тьяго. Бразилець грудьми скинув у фланг на Шаде, а сам побіг відкриватись під можливий простріл – втім, Кевін вирішив бити сам. Баїндир парирував, однак Тьяго опинився на добиванні. 2:0!

Таким чином, він став першим з 2015 року футболістом, якому вдалося забити два голи у ворота Манчестер Юнайтед до 20-ї хвилини в матчі АПЛ. 10 років тому таким же досягненням відзначився Алексіс Санчес, який виступав за Арсенал.

Втім, "червоні дияволи" досить швидко розмочили рахунок. На жаль, тут теж не обійшлося без Ярмолюка. Келлехер вибив подачу Доргу на Шешко, а той завдав аж три удари з кількох метрів. Перші два постріли голкіпер парирував, однак третій таки залетів у сітку. Беньямін забив дебютний гол за МЮ.

Цього б не сталося, якби Ярмолюк зіграв зі словенцем щільно, а не дивився на його перше замикання. У завершенні епізоду наш земляк вже тягнувся до м'яча, але врятувати не зміг. Тим не менш, загальна статистика Єгора – він виграв майже всю боротьбу, мав 1 успішне відбирання й 1 винос, а також виконав 2 точних лонгболи з 4-х.

Інших моментів у першому таймі підопічні Рубена Аморіма не створили, тож команди відправились відпочивати за рахунку 2:1. Другий тайм розпочався у схожому руслі – "дияволи" ніяк не могли розкачати блок "бджіл", чому сприяв все помітніший перформанс Ярмолюка. Разом з Хендерсоном і Дамсгором українець випалював центр поля, а в низькому блоці він надійно страхував глибину.

Брентфорд же шукав свій шанс у вертикальних атаках. І знайшов – на 63-й хвилині забивати мав Уаттара, який вгатив метрів з 11-ти після прострілу з лівого флангу. Данго цілив у дальній нижній, однак Баїндир виконав черговий сейв!

РУбен Аморім на 66-й хвилині вирішив провести подвійну заміну, кинувши у бій Йоро та Мейну. Цей хід міг спрацювати на 72-й хвилині, коли Йоро перевів м'яч у правий фланг, а Далот запустив пас за спини захисникам на Кунью. Матеус виконав простріл у штрафний, де Коллінз збив Мбемо – арбітри навіть роздумували над вилученням за фол останньої надії, але обмежились пенальті.

Бруну Фернандеш підійшов до "позначки"... І не забив! Келлехер парирував його удар. Цей момент став останнім для Манчестер Юнайтед.

Ярмолюк же під кінець зустрічі не тільки випалював опорну зону, а й частіше став вмикатись на останній третині. Єгор віддав декілька передач уперед, сам бив по воротах (удар заблокували), а у компенсований час ще й асист виконав. Українець розігнав контратаку, віддавши пас Єнсену у фланг і тікаючи за спину захисникам – втім, Маттіас змістився в центр і пробив сам, поціливши у ближню дев'ятку. 3:1!

Манчестер Юнайтед одразу ж капітулював. "Червоні" дияволи" йдуть тринадцятими у таблиці АПЛ, маючи 7 очок у активі – стільки ж набрав Брентфорд, який тримається на дві позиції вище.

