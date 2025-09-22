Тоттенхем приєднався до Манчестер Юнайтед у боротьбі за Єгора Ярмолюка, повідомляє TeamTalk.

Зазначається, що "шпори" найближчим часом мають почати пошуки хавбека з подібним профілем. Перевагою Тоттенхема стане Томас Франк, з яким Ярмолюк працював у Брентфорді та зіграв 66 матчів, ставши одним з найнадійніших команд "бджіл".

Єгора оцінюють приблизно в 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Щоправда, Брентфорд не горить бажанням продавати українця, адже цього літа вже попрощався з Мбеумо, Вісса та Ньоргором.

Нагадаємо, що Ярмолюк в цьому сезоні зіграв у 7 матчах за Брентфорд (загалом вже зіграв 73 поєдинки за команду), але результативними діями досі не відзначався.

