Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк отримав хороший відгук за свій виступ у матчі 1/32 Кубка англійської ліги проти Ньюпорта.

Ярмолюк вперше потрапив до стартового складу основної команди Брентфорда та добре себе зарекомендував у грі проти Ньюпорта.

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Виступ українця оцінили в 7,1 бала – лише Айєр, Бальком та Льюїс-Поттер отримали вищі оцінки (а автор єдиного гола Єнсен також був оцінений в 7,1).

Нагадаємо, що Брентфорд вийшов до наступної стадії Кубка англійської ліги, здолавши Ньюпорт у серії пенальті. Основний час гри завершився нічиєю 1:1.

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