Матч проти Ноттінгем Форест (2:0) в 34-му турі чемпіонату Англії став 54-м поєдинком для українського гравця Брентфорда Єгора Єрмолюка в АПЛ.

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Таким чином 21-річний півзахисник "бджіл" вийшов на сьоме місце серед українських легіонерів в елітному англійському дивізіоні, випередивши за кількістю поєдинків вінгера Челсі Михайла Мудрика, повідомляє Sport.ua.

Топ-10 українських гравців за кількістю матчів в АПЛ:

1. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал) – 142

2. Віталій Миколенко (Евертон) – 106

3. Олег Лужний (Арсенал, Вулверхемптон) – 81

4. Ілля Забарний (Борнмут) – 74

5. Андрій Ярмоленко (Вест Гем) – 66

6. Сергій Ребров (Тоттенхем) - 59

7. Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 54

8. Михайло Мудрик (Челсі) – 53

9. Андрій Шевченко (Челсі) – 48

10. Андрій Воронін (Ліверпуль) – 27

Додамо, що Ярмолюк в поточному сезоні відіграв 31 матч в усіх турнірах за команду Томаса Франка. З них 27 поєдинків українець провів саме в АПЛ.

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