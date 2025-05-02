Ярмолюк обійшов Мудрика і потрапив у топ-7 українських легіонерів АПЛ – зірка Брентфорда женеться за Зінченком
Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк зіграв свій 54-й поєдинок в АПЛ.
Матч проти Ноттінгем Форест (2:0) в 34-му турі чемпіонату Англії став 54-м поєдинком для українського гравця Брентфорда Єгора Єрмолюка в АПЛ.
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Таким чином 21-річний півзахисник "бджіл" вийшов на сьоме місце серед українських легіонерів в елітному англійському дивізіоні, випередивши за кількістю поєдинків вінгера Челсі Михайла Мудрика, повідомляє Sport.ua.
Топ-10 українських гравців за кількістю матчів в АПЛ:
1. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал) – 142
2. Віталій Миколенко (Евертон) – 106
3. Олег Лужний (Арсенал, Вулверхемптон) – 81
4. Ілля Забарний (Борнмут) – 74
5. Андрій Ярмоленко (Вест Гем) – 66
6. Сергій Ребров (Тоттенхем) - 59
7. Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 54
8. Михайло Мудрик (Челсі) – 53
9. Андрій Шевченко (Челсі) – 48
10. Андрій Воронін (Ліверпуль) – 27
Додамо, що Ярмолюк в поточному сезоні відіграв 31 матч в усіх турнірах за команду Томаса Франка. З них 27 поєдинків українець провів саме в АПЛ.
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