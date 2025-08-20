Як повідомляє Le 10 Sport, Брентфорд українця Єгора Ярмолюка розглядає варіант повернення форварда Марселя Ніла Мопе в Англію.

Рабйо після скандалу в Марселі зацікавив два гранди Серії А

29-річний француз не потрапив до заявки Марселя на стартовий матч Ліги 1 проти Ренна та більше не входить у плани клубу. Після приходу П’єра-Емеріка Обамеянга та оренди Тімоті Веа шансів отримати ігровий час у Мопе практично не залишилося. Роберто Де Дзербі підтвердив це рішення, залишивши нападника поза складом.

Хоча інтерес до гравця є з Ліги 1 та Серії А, сам Мопе схиляється до повернення в Англію, де вже виступав за Брентфорд та Евертон. Лондонський клуб останніми годинами активізував зусилля щодо можливого трансферу, хоча офіційної пропозиції ще не було.

Марсель готовий продати свого нападника за близько 5 мільйонів євро. Це дозволить клубу не лише отримати кошти, але й розвантажити зарплатну відомість, адже контракт Мопе залишається доволі високим попри його обмежену роль у команді.

Минулого літа француз приєднався до Марселя, аби підсилити атаку. Стартував він багатообіцяюче, але взимку програв конкуренцію Аміну Гурі, а тепер остаточно опинився поза обоймою.

Де Дзербі виганяє двох зірок Марселя – екс-тренер Шахтаря не пробачив неприйнятну поведінку