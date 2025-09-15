Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк може перейти у Манчестер Юнайтед, повідомив Володимир Звєров у своїй програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" проявляють серйозний інтерес до хавбека і розглядають його як підсилення проблемної опорної зони.

Зазначається, що ️21-річний українець вже тривалий час перебуває у полі зору манкуніанців. Брентфорд готовий розпочати переговори у разі пропозиції від 30 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Ярмолюк перебрався на Туманний Альбіон влітку 2022 року з СК Дніпро-1 за 1,5 млн євро. У поточному сезоні провів за "бджіл" 5 матчів у всіх турнірах. Його контракт з Брентфордом чинний до 30 червня 2031 року. Transfermarkt оцінює гравця в 15 млн євро.

