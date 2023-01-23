Ярмолюк ледь не допоміг Брентфорду уникнути поразки – відео третього поспіль гола українця
23 січня 18:01 - Читать на русском
Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк продовжив свою результативну серію за англійську команду.
Українець взяв участь у грі між Брентфордом B та Хаддерсфілдом, яка завершилась поразкою команди Ярмолюка з рахунком 2:3.
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Єгору вдався точний удар з середньої дистанції після того, як партнер по команді залишив йому м'яч. Голкіпер нічого не зміг зробити з ударом в дальній кут.
Загалом це вже третій забитий м'яч Ярмолюка в останніх трьох зіграних матчах за другу команду Брентфорда.
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