В рамках суботньої програми 11-го туру АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 11-й тур

Брентфорд – Вест Хем – 3:2

Голи: Мопе, 11, Мавропанос, 55 (автогол), Коллінз, 70 – Кудус, 19, Боуен, 26

Бернлі – Крістал Пелас – 0:2

Голи: Шлупп, 22, Мітчелл, 90+5

Шеффілд Юнайтед – Вулверхемптон – 2:1

Голи: Арчер, 72, Норвуд, 90+10 (пен) – Бельгард, 89

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Брентфорд у рідних стінах приймав Вест Хем, влаштувавши перестрілку з п'ятьма голами. Кудус, знищивши Зінченка у кубковому матчі посеред тижня, забив черговий супергол, а Боуен встановив рекорд. Джаррод став першим футболістом в історії "молотобійців", якому вдалося відзначитись у шести виїзних матчах АПЛ поспіль – а також першим гравцем АПЛ, якому вдалося забити у перших шести виїздах поспіль.

Втім, це не допомогло гостям. "Бджоли" здобули перемогу з рахунком 3:2. Єгор Ярмолюк вийшов на поле на 79-й хвилині, після третього гола господарів. Українець виконав 7 дотиків, віддав 4 паси (всі точні), мав 1 вдалий обіграш на дриблінгу й провів 4 єдиноборства – щоправда, виграв лишень одне.

У паралельній зустрічі Шеффілд Юнайтед шокував Вулверхемптон, здобувши перемогу. В чому шок? В тому, що "блейдс" виграли перший матч у поточному розіграші АПЛ! Тріумфувати вдалося завдяки пенальті, проведеному на 10-й компенсованій хвилині.

Крістал Пелас, своєю чергою, впевнено розібрався з іншим аутсайдером – Бернлі. Підопічні Венсана Компані програли у четвертому матчі поспіль.

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