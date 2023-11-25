Брентфорд та Арсенал зіграють у 13 турі чемпіонату Англії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Зустріч між Брентфорд та Арсеналом почнеться о 19:30 за київським часом. Команда Мікеля Артети розташувалась на третій сходинці з 27 балами і в разі перемоги може очолити турнірну таблицю. "Бджоли" перебувають на 11 місці, маючи у своєму активі 16 очок.

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Півзахисник Єгор Ярмолюк вперше вийде у стартовому складі Брентфорда в матчі АПЛ. Захисник Арсенала Олександр Зінченко теж розпочне зустріч з перших хвилин.

Де дивитися матч Брентфорд – Арсенал? Онлайн-трансляція матчу доступна на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Брентфорд:

Арсенал: