18-річний півзахисник молодіжної збірної України, який адаптується до англійського футболу в складі другої команди Брентфорда, дебютував всього через кілька днів після офіційного переходу. Проявити себе Єгор зміг у матчі проти Мейденхед Юнайтед.

"Гравець з дуже високим потенціалом": директор Брентфорда – про трансфер Ярмолюка і фактор війни в Україні

Ярмолюк вийшов на заміну за 30 хвилин до завершення поєдинку. Українець практично одразу з появою на полі міг відзначитись голом, однак його удар встигли заблокувати. На жаль для Єгора, Брентфорд зазнав мінімальної поразки.

Yehor Yarmolyuk debuted v Maidenhead United at the weekend for Brentford B



He came on as a second half sub for around the final 30’ of the game



Almost made an instant impact after coming on but saw a shot on goal blocked pic.twitter.com/sSZi2exvEf