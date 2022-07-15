"У нас був не просто інтерес, а конкретна пропозиція від футбольного клубу Андерлехт. Ми спілкувались з керівництвом та головним тренером Венсаном Компані, котрий очолював тоді команду.

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На жаль, після завершення сезону його замінили. Я не знаю, мабуть, якісь їхні особисті моменти. Але, перед усім, це було бажання головного тренера й інтерес Компані, бачити у себе в команді Ярмолюка.

Вони сильно хотіли бачити українця в основній команді, розраховували на нього. Усе до цього йшло, аби Ярмолюк перейшов у Андерлехт, ми були буквально за крок до трансферу, якби не зміна головного тренера. Тому, на жаль, угода зірвалась в останню мить.

Ми проробили дуже великий обсяг роботи, спілкувались з Андерлехтом протягом минулого року. Можливо й більше, вони ретельно вивчали Єгора, дивились його ігри за СК Дніпро-1, молодіжні збірні України. Зараз можу побажати лише успіхів Єгору, він насправді великий талант, у нього все обов’язково вийде в Англії", – сказав Астаф’єв у коментарі Legioners.

До слова, напередодні Ярмолюк уклав трирічний контракт з Брентфордом. Наразі 18-річний футболіст тренуватиметься з молодіжкою "бджіл", але може в будь-який момент перейти до дорослої команди.

Нагадаємо, Венсан Компані покинув Андерлехт наприкінці травня, а 14 липня очолив Бернлі.

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