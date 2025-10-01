Тарас Котів у свіжому випуску на YouTube каналі "Футбол 24" оцінив виступи українців закордоном, зокрема останні матчі Єгора Ярмолюка, Олександра Зінченка та Віталія Миколенка в АПЛ.

У рамках шостого туру АПЛ у старті своїх команд з’явилося відразу троє українських легіонерів. А найвагоміший слід вдалося залишити хавбеку Брентфорда Єгору Ярмолюку. 21-річний півзахисник долучився до двох результативних атак "бджолярів" проти Манчестер Юнайтед (3:1).

У першому таймі лонгбол Єгора на Ігора Тьяго дозволив Брентфорду подвоїти перевагу, а уже у компенсований час українець розігнав блискучу контратаку, яка завершилася влучним ударом Єнсена з-за меж штрафного майданчика. Асист на данця – це перша результативна дія Ярмолюка у сезоні.

У старті за Ноттінгем вкотре з’явився Олександр Зінченко, щоправда, його конструктивні потуги попереду не допомогли "лісникам" у домашньому поєдинку проти Сандерленда (0:1). Після приходу до тренерського містка Пастекоглу Ноттінгем не виграв ще жодного із п’яти матчів.

Евертон Віталія Миколенка розписав мирову із Вест Хемом (1:1). Український захисник "ірисок" запам’ятався тим, що саме з-під нього зрівнював рахунок Джаррод Боуен, а також відмашкою ліктем у тулуб Лукаса Пакета, за що отримав жовту картку.

Окрім цього, Тарас Котів оцінив протистояння Бенфіки, кольори якої захищають Трубін та Судаков, та лондонського Челсі в рамках 2 раунду Ліги Чемпіонів.

