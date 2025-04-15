– У вас поки немає голів та асистів за Брентфорд. Це турбує?

– Для мене це не основне завдання, оскільки зараз граю опорного півзахисника. Тому не дуже наближений до воріт суперника. Але все одно буду над цим працювати і буду намагатись зробити якомога більше гольових дій. Зараз головне – це якомога менше помилятися. Коли з кожним матчем ти почуваєшся все впевненіше, то дозволяєш собі на полі робити все більше і більше.

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– Зате ви лідируєте в АПЛ за іншим показником – пробігаєте в середньому за 90 хвилин 12,9 кілометра. Звідки у вас стільки сил?

– Та я сам не знаю, звідки такі сили. Але коли виходиш на поле в АПЛ, а там понад 20 тисяч вболівальників на трибунах, то відчуваєш, що в тебе безмежні сили. Ти розумієш всю відповідальність, яка на тобі лежить, і просто не можеш підвести свою команду. Тому дограєш кожен момент.

У нас дуже гарні фанати. Я можу їх зустріти як на вулиці, так вони мені пишуть в Instagram, завжди підтримують. Буває таке, що ми програли, а вони все одно нас підтримують. Це дуже приємно, коли в тебе є такий позитивний зв'язок з фанатами, – сказав Ярмолюк в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, цього сезону 21-річний півзахисник провів 29 матчів за Брентфорд, результативними діями не відзначався. Контракт українця з англійським клубом розрахований до 2028 року.

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