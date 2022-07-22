"Я дуже щасливий опинитися тут. Всі хлопці та тренери добре мене прийняли, зі всіма познайомився, щасливий перейти. Мені подобається гра Брентфорда, гадаю, мені підійде. Я довго був у СК Дніпро-1. Вважаю, що це був добрий досвід.

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Це вже інший рівень, найкращі гравці з усіх країн. Думаю, далі – більше, і скоро буде національна команда.

Дуже радий цьому моментові, цій можливості. Я дивився матчі Брентфорда, мені подобається, як грає команда. Думаю, у мене все вийде. Я дуже щасливий опинитися тут. Думаю, ми будемо прогресувати разом.

Вдячний клубу за підтримку – це нелегкий час для нас усіх, українців. Думаю, скоро це все закінчиться, і я радий, що є підтримка від клубу. Сім'я дуже пишається мною і щаслива за мене. Сподіваюся, скоро вони побачать мене у матчі АПЛ", – розповів Ярмолюк в інтерв'ю прес-службі Брентфорда.

Нагадаємо, англійський клуб заплатив СК Дніпро-1 за 18-річного українця 1,5 млн євро. Ярмолюк підписав контракт на 3 роки і спершу виступатиме за молодіжку.

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