Одразу четверо гравців претендують на звання найкращого гравця тижня, інформує прес-служба турніру. Серед них немає Андрія Ярмоленка, який забив вирішальний м'яч у ворота Севільї.

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Натомість є його одноклубник Томаш Соучек, який відкрив рахунок у тій зустрічі. З ним змагаються Мері Деміраль з Аталанти, Педрі з Барселони та Абель Руїс із Браги.

Нагадаємо, у чвертьфінал Ліги Європи, окрім чотирьох команд вищезгаданих гравців, пройшли ще РБ Лейпциг, Рейнджерс, Ліон та Айнтрахт. Жеребкування пар відбудеться вже сьогодні.

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