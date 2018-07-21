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Ярмоленко з'явився у стартовому складі Вест Хема на матч проти Престона

17:10 846 Читать на русском
Ярмоленко з'явився у стартовому складі Вест Хема на матч проти Престона
Андрій Ярмоленко / Фото ФК Вест Хем

Український нападник Вест Хема Андрій Ярмоленко зіграє вже у другому матчі за нову команду.

Наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні довіряє Ярмоленку і ставить його у стартовий склад у другому спарингу поспіль.

На цей раз 28-річний українець з'явився на полі у матчі проти представника Чемпіоншипу – Престона.

На 45-й хвилині матчу, Андрій прорвався правим флангом та віддав точну передачу на Арнаутовіча, після якої австрієць вразив ворота Престона.

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Нагадаємо, у минулому контрольному матчі Ярмоленко також вийшов у старті і був замінений у перерві. Хоч півзахисник і не відзначився результативними діями, проте експерти високо оцінили його гру.

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Теги
Престон Престон Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія
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