Ярмоленко з'явився у стартовому складі Вест Хема на матч проти Престона

Український нападник Вест Хема Андрій Ярмоленко зіграє вже у другому матчі за нову команду.

Наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні довіряє Ярмоленку і ставить його у стартовий склад у другому спарингу поспіль.

На цей раз 28-річний українець з'явився на полі у матчі проти представника Чемпіоншипу – Престона.

На 45-й хвилині матчу, Андрій прорвався правим флангом та віддав точну передачу на Арнаутовіча, після якої австрієць вразив ворота Престона.

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Нагадаємо, у минулому контрольному матчі Ярмоленко також вийшов у старті і був замінений у перерві. Хоч півзахисник і не відзначився результативними діями, проте експерти високо оцінили його гру.

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