Ярмоленко знявся у різдвяному ролику Вест Хема – атмосферне відео

Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко став одним із героїв святкового відео лондонського клубу.

"Молоти" поділилися атмосферним різдвяним відеороликом, у якому знялися гравці команди разом з уболівальниками.

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Крім Ярмоленка, який у відео приносить подарунки юній уболівальниці Вест Хема, до святкової акції долучилися Мануель Лансіні, Пабло Форналс та Роберт Снодграс.

До слова, в поточному сезоні Ярмоленко зіграв 12 матчів в АПЛ та забив 3 голи. Наразі його команда посідає 17 місце у турнірній таблиці. Вест Хем не може перемогти протягом 7 матчів.

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