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Ярмоленко знову разом з командою – фото першого тренування Вест Хема після перерви

17:44 639 Читать на русском
Ярмоленко знову разом з командою – фото першого тренування Вест Хема після перерви
Андрій Ярмоленко / Сайт Вест Хема

Вест Хем Андрія Ярмоленка став черговим клубом, який наважився відновити тренування.

Лондонський клуб у своєму Twitter опублікував кілька фотографій з перших занять після 2 місяців карантину.

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Задля безпеки гравців деякі обмеження залишилися. Футболісти носять рукавички, тренуються малими групами, а перед заїздом на базу їм міряють температуру. Зокрема, Ярмоленку влаштували цю процедуру прямо в машині.

Нагадаємо, зірка збірної України через травму довго не грав і перед вимушеною паузою. Востаннє Андрій виходив на поле у офіційному матчі 14 грудня минулого року – 17 тур АПЛ проти Саутгемптона.

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