"На мою думку, йде чистий геноцид. Знищують українських людей, от і все. Стріляють по мирних мешканцях, дітях, жінках – це жах. Я не знаю, як підібрати слова, можна лаятись матом? Можуть дивитись діти, не хочеться здатися невихованим.

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Це чисті у*обки. Як можна людей назвати військовим, чоловіком, коли ти стріляєш у дітей та жінок, як це можливо? Не знаю, як описати цю націю... Коли вмирають невинні люди, а ви у себе в країні проводите концерт.

Як можна до цих людей нормально ставитися? Я не говорю, що в Росії всі погані люди. Я знаю багатьох, хто знає, що відбувається, як вони реагують на цю ситуацію. Але ті люди, які мовчать і нічого не говорять, думаючи, що нас не чіпають і все гаразд, вони теж учасники цієї війни", – заявив Ярмоленко в інтерв'ю Денисов Time.

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