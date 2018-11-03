Ярмоленко зізнався, чи роздумує над поверненням в Динамо

Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко не виключає можливості повернення до табору київського Динамо.

"Чи хочу я повернутися в Динамо? Чесно, поки про це не замислювався. Тому що я завжди хотів спробувати свої сили в Європі, тільки другий рік граю тут. Тому поки про це не думав, поки є сили грати, буду намагатися показувати хороший футбол за кордоном.

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Не буду загадувати, як вийде. Динамо для мене – рідний клуб, як буде далі, не знаю, але Динамо дуже багато для мене значить", – сказав Андрій в інтерв'ю для ФФУ.

Нагадаємо, влітку 2017-го Ярмоленко перейшов з Динамо в дортмундську Борусію, а через рік одягнув футболку Вест Хема.

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