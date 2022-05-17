"Динамо? Я скажу так: до війни я серйозно замислювався про повернення у Динамо. Я на зв'язку з президентом клубу, з гравцями. Це найрідніша команда для мене. Звичайно, якщо говорити про завершення кар'єри, то мені хотілося б завершити виступи в Києві.

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Але поки що у мене є здоров'я та сили, я хочу грати на високому рівні. І зараз ніхто не знає, чи буде у нас узагалі чемпіонат. В Україні про футбол зараз не думають. Я хочу повернутися, але я маю кар'єру, і років залишилося не так багато. Я хочу насолодитися футболом, хочу пограти. Останні роки я не так часто граю. І я скучив за тим, щоб грати по два матчі на тиждень", – сказав Ярмоленко у програмі "Вацко on Air".

Нагадаємо, Андрій виступає за Вест Хем з липня 2018-го. Його контракт з лондонцями спливає 30 червня. У поточному сезоні він провів за "молотків" 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.

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