Ярмоленко: Жодного разу не чув, щоб про Зінченка хтось говорив в Англії

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився своїми думками щодо Олександра Зінченка.

"Що в Англії говорять про Зінченка? Нічого. Жодного разу не чув, щоб про нього хтось говорив.

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Насправді Зіна – красень і молодець. Він показав своєю роботою і ставленням, що все можливо. Показав це багатьом критикам, які говорили, що він не заграє, і молодим пацанам. Головне, працювати, тренуватися і прогресувати.

Можна бути яким завгодно талантом, але без роботи ти нічого не доб'єшся. Він показав це всій Україні", – сказав Ярмоленко на Ютуб-каналі "Трендец".

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