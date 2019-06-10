toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛІЯ - НІДЕРЛАНДИ ЄВРО-2020 ШВЕЙЦАРІЯ - АНГЛІЯ

Ярмоленко: Жодного разу не чув, щоб про Зінченка хтось говорив в Англії

15:47 843 Читать на русском
Ярмоленко: Жодного разу не чув, щоб про Зінченка хтось говорив в Англії
Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко / УАФ

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився своїми думками щодо Олександра Зінченка.

"Що в Англії говорять про Зінченка? Нічого. Жодного разу не чув, щоб про нього хтось говорив.

Зінченко поцілував журналістку – Marca пригадала аналогічний вчинок Касільяса

Насправді Зіна – красень і молодець. Він показав своєю роботою і ставленням, що все можливо. Показав це багатьом критикам, які говорили, що він не заграє, і молодим пацанам. Головне, працювати, тренуватися і прогресувати.

Можна бути яким завгодно талантом, але без роботи ти нічого не доб'єшся. Він показав це всій Україні", – сказав Ярмоленко на Ютуб-каналі "Трендец".

"Зінченко > Зідан". Сашко очолив побиття сербів, отримав похвалу від фанів Сіті та сколихнув мережу поцілунком репортера

blog_ava
Шахтар зробив офіційну пропозицію Віторії Гімараєш щодо Каштру – наставника команди
12:32
3594
Теги
Збірна України Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
29
хв
Україна
21:45
Люксембург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук