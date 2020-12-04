Українець вилікувався від коронавірусу і вже займався у загальній групі, повідомив офіційний Twitter лондонського клубу.

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"Ярмоленко одужав, він тренувався з нами останні кілька днів. Хороша новина для нас – він повернувся, у формі і здоровий", – розповів головний тренер Вест Хема Девід Мойєс. Вже завтра "молотки" зустрінуться з Манчестер Юнайтед в рамках 11 туру АПЛ.

Додамо, що Ярмоленко провів 8 матчів у поточному сезоні, відзначився 2 голами та 3 асистами. Українець повернувся інфікованим з розташування збірної, тому був змушений пропустити дві останні зустрічі.

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