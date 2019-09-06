Ярмоленко здатний вирішити долю матчу з Литвою, – Шелаєв

Колишній хавбек збірної України Олег Шелаєв поділився очікуваннями від матчу відбіркового циклу Євро-2020 проти Литви.

"Якщо всі здорові, то з перших хвилин в бій будуть кинуті найкращі у даний момент виконавці, включаючи і тих, хто не так давно відновився після травм. Я маю на увазі, в першу чергу, Ярмоленка.

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З огляду на те, що Литва заявила поле зі штучним газоном на кваліфікацію Євро-2020, воно повинно бути хорошої якості. Але нюанси все одно є. Наприклад, який відскок м'яча на такому газоні, поллють його перед матчем чи ні, яка буде погода.

Першу скрипку, сподіваюся, зіграє лінія атаки "синьо-жовтих". Раз викликали на збір Ярмоленка, значить, йому можуть довірити місце в основі, і Андрій здатний вирішити результат гри. Складно сказати, в якій формі перебуває Коноплянка, але його точно вистачить хвилин на 10-15, протягом яких Євген здатний внести перелом у хід зустрічі", – цитує Шелаєва FootBoom.

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