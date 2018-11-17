Ярмоленко завтра проведе автограф-сесію в клубному магазині Вест Хема

Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко завтра зустрінеться з вболівальниками лондонців.

Лондонський Вест Хем запрошує вболівальників на автограф-сесію Андрія Ярмоленка, яка відбудеться завтра у клубному магазині лондонців.

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Нагадаємо, наразі Андрій Ярмоленко відновлюється від важкої травми, яку він отримав у грі проти Тоттенхема 20 жовтня. В нинішньому сезоні українець зіграв 9 матчів, в яких забив 2 голи.

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