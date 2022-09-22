Капітан збірної України написав кілька яскравих сторінок своєї кар'єри у складі Вест Хема.

Ярмоленко влітку покинув Лондон і перебрався до Сергія Реброва в ОАЕ, але "молоти" не хочуть, щоб фанати забували про яскраві голи Андрія.

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Сьогодні у соцмережах Вест Хема пригадували перемогу над Манчестер Юнайтед (2:0), яку команда здобула рівно три роки тому. Перший (і відповідно переможний) гол записав у свій актив саме Ярмоленко. Українець елегантно прийняв м'яч після пасу Андерсона і поцілив у ворота.

Нагадаємо, у складі Вест Хема Ярмоленко провів чотири сезони. За цей час українець сумарно зіграв 86 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 7 результативних передач.

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